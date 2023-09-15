Копила деньги на поездку в Санкт-Петербург: школьнице из Крыма, которая помогла бойцам СВО, помогут осуществить давнюю мечту

Школьница родилась в патриотичной семье. Фото предоставлено героем публикации

Сейчас миллионы людей по всей стране поддерживают наших бойцов – участников специальной военной операции. Волонтеры организовывают сборы, а неравнодушные россияне собирают посылки из вещей, продуктов первой необходимости, лекарств и отправляют их на передовую. Кто-то даже лично покупает и отвозит на фронт технику. Но поддержать солдат могут не только взрослые. Так решила и школьница Маша. В конце лета многих крымчан поразила добрая история четырнадцатилетней девочки из Евпатории. Она решила купить полностью укомплектованный для Первого эшелона Медицинский рюкзак «Врачи, вы не одни».

ДАВНЯЯ МЕЧТА

Уже несколько лет у крымской школьницы была мечта – отправиться в путешествие по Санкт-Петербургу. Около года она откладывала карманные деньги и копила на билеты в культурную столицу. Но когда узнала, что бойцам нужна помощь, отдала все свои личные сбережения. Медицинский рюкзак она передала батальонному врачу ВДВ на передовую. Деньги на передачку школьница взяла из личных накоплений.

О добром поступке КП-Крым рассказал папа девочки.

Рюкзак отправился в зону СВО. Фото предоставлено героем публикации

ДОБРО ЛЮБИТ ТИШИНУ

Несмотря на громкие поступки, помогать Маша решила тихо и без лишних слов. Поэтому решила остаться анонимной, чтобы не привлекать к себе внимание.

- Кричать на всю страну, что это сделала именно она - не лучший вариант для благотворительности. Мы ее так воспитали, - рассказал отец девочки, который тоже пожелал не раскрывать личности.

Рюкзак с необходимыми принадлежностями был куплен еще в конце лета и сразу же отправился на передовую. Но чудеса случаются! После публикации «Комсомолки» историей обычной крымской девочки заинтересовались в Совете матерей мира в Санкт-Петербурге. Они связались с нашей редакцией и попросили контакты доброй души из Евпатории, чтобы исполнить мечту.

- Нас заинтересовала такая благородная история крымской девочки, поэтому хотели бы помочь. Хочется, чтобы мечта стала реальностью, и Маша приехала к нам в Петербург, мы проведем ей экскурсию и организуем все самые лучшие условия, - сообщила КП-Крым одна из участников Совета Лидия Смирнова.

Вскоре Маша отправится в путешествие и исполнит свое давнее желание. За добрые дела школьницу также наградят значком «Золотое сердце». А «Комсомолка» будет следить за этой трогательной историей.

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