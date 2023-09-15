Спасали товарищей ценой собственной жизни: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с Дмитрием Устюговым и Александром Новиковым, погибшими в ходе СВО

Сегодня, 15 сентября, в Севастополе простились с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты Дмитрием Устюговым и старшим лейтенантом Александром Новиковым, которые героически погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Устюгов родился во Владивостоке в семье офицера Тихоокеанского флота, впоследствии вместе с родителями переехал в Башкортостан. После школы прошел срочную службу в армии, после окончил Башкирский государственный педагогический университет. С 2016 года служил в 810-й бригаде морской пехоты. В специальной военной операции участвовал с первого дня. В этом году был назначен на должность замкомроты по военно-политической работе. Дмитрий погиб на Херсонском направлении. Ценой собственной жизни ему удалось спасти раненого товарища.

Александр Новиков родился и всю жизнь прожил в Севастополе. Окончил школу №4 и Севастопольский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Работал в сфере онлайн-образования, ремонта автомобильной техники. Когда началась СВО, Александр не смог оставаться в стороне и одним из первых вступил в ряды боевого резерва Вооруженных сил России. С января текущего года воевал на марьинском направлении в штурмовых подразделениях, был командиром мотострелкового взвода. Он погиб, эвакуируя с поля боя раненого сослуживца.

– Будем помнить наших героев, – подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, 5 сентября в Севастополе проводили в последний путь гранатометчика Романа Тармосина, погибшего на Донецком направлении под Марьинкой.

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