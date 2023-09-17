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Происшествия17 сентября 2023 5:21

Ночью ПВО отразила две атаки БПЛА на Крым

Ночью над Крымом сбиты шесть украинских беспилотников
Дмитрий Коренев
Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА

Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью Киев дважды пытался атаковать Крым беспилотниками самолетного типа, российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что около 01:15 мск два вражеских дрона были сбиты у западного побережья полуострова. С 01:45 до 02:20 мск была пресечена еще одна террористическая атака, уничтожено четыре беспилотника над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

Напомним, рано утром 14 сентября в Крыму российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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