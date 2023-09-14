В Крыму система ПВО сбила 11 украинских беспилотников

Киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по российским объектам Фото: REUTERS

В четверг, 14 сентября, в Крыму средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Инцидент произошел около 5.30. Киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по российским объектам. Для этого противник использовал беспилотники самолетного типа.

– Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, – сообщили в Минобороны.

Напомним, в ночь на 13 сентября на Севастополь была совершена атака, и сработала система противовоздушной обороны. В районе Южной бухты произошел пожар на Севморзаводе. В результате пострадали 24 человека. Сообщалось, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

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