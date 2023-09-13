На территории Севморзавода потушили пожар после ракетной атаки ВСУ

Пожару присвоен четвертый класс. Фото: Пресс-служба губернатора Севастополя

После ракетной атаки ВСУ в Севастополе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя, которое провел губернатор города- героя Михаил Развожаев.

- Хотел бы поблагодарить сотрудников МЧС, очень оперативно пожар был фактически потушен, ликвидирован, - отметил губернатор.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают все необходимые работы. Отмечается, что сил и необходимых средств достаточно. Открытого огня уже нет, как и угрозы для города.

На данный момент зафиксированы повреждения 60 окон в 7 многоквартирных домах и 1 частном. Также были повреждены несколько крыш, добавил Михаил Развожаев.

Напомним, ракетная атака произошла в городе-герое в ночь на среду, 13 сентября. Из-за прилетов пострадало 24 человека. Как сообщил губернатор, в этот момент над городом сработала система противовоздушной обороны.

- В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых - состояние средней степени тяжести, – написал ранее Развожаев.

Также в районе Южной бухты из-за ракетной атаки произошел пожар не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс.

Развожаев сообщал, что все оперативные службы с самого утра работали на месте, поэтому никакой опасности для гражданских объектов не было.

- Чтобы не помогать врагу, не выкладывайте видео о происшествии, – заключил глава Севастополя.

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