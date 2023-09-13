Минобороны: Севморзавод атаковали десятью ракетами

Средства ПВО сбили семь крылатых ракет Фото: Анастасия ЖУКОВА

В ночь на среду, 13 сентября, Севастополь атаковали семь ракет и три безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

ВСУ выпустили 10 ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Средства ПВО сбили семь крылатых ракет. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.

– В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте, – сообщили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, ночью на Севастополь была совершена атака, и сработала система противовоздушной обороны. На южной площадке Севморзавода произошел пожар. В результате атаки по предварительной информации всего пострадали 24 человека. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны РФ: у побережья Крыма уничтожены восемь беспилотников и три десантных катера ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении восьми украинских БПЛА и трех десантных катеров, двигавшихся в сторону Крыма (подробнее)