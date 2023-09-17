ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать Крым с помощью БПЛА Фото: REUTERS

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов, российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА самолетного типа над юго-западной частью полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака была отражена около 20:30.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе.

– Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, – подчеркнул Развожаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В ночь на 17 сентября Киев дважды пытался атаковать Крым беспилотниками самолетного типа, российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА.

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