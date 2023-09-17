Обломки сбитого БПЛА упали на ферму на Северной стороне Севастополя

Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата на территорию одной из ферм на Северной стороне.

– Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По информации Развожаева, пострадавших нет, повреждений объектов не зафиксировано. Губернатор добавил, что все силы и службы по-прежнему в состоянии боевой готовности.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около 20:30 средства ПВО уничтожили два украинских дрона самолетного типа над юго-западной частью полуострова. Около 21:30 был сбит еще один вражеский беспилотник.

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