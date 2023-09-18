Переходил дорогу в неположенном месте: в Симферополе автобус насмерть сбил пешехода

Авария произошла поздно вечером 17 сентября на Восточном обходе Симферополя. Фото: МВД России по Республике Крым

В Симферополе пассажирский автобус насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

Авария произошла поздно вечером 17 сентября на Восточном обходе столицы Крыма. По предварительным данным, около 22:10 водитель пассажирского автобуса ЛиАЗ, двигаясь со стороны улицы Куйбышева в направлении Бородинского кольца, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть неположенном месте.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, его личность до сих пор не установлена. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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