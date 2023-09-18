По Крымскому мосту запустили движение автобусов

После теракта на мосту 17 июля 2023 года пассажирские автобусы следовали в Крым и обратно через паромную переправу и новые российские регионы Фото: Юлия МАРКИНА

Движение пассажирских автобусов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в ФБУ «Росавтотранс».

Напомним, после теракта на мосту 17 июля 2023 года пассажирские автобусы следовали в Крым и обратно через паромную переправу и новые российские регионы. На мост запускали только легковые автомобили. 14 сентября на день раньше срока открыли для движения левую часть моста. Специалистам также предстоит еще заменить второе пролетное строение, работы планируется завершить к 1 ноября.

– В связи с возобновлением движения после восстановления пролетного строения автодорожной части Крымского моста с 00:00 часов 16 сентября 2023 года автобусные регулярные перевозки пассажиров в межрегиональном сообщении будут производиться в/из направлении крымского полуострова в штатном режиме через мост, – сообщили в Росавтотрансе.

Госучреждение просит автотранспортные компании учесть данные изменения в организации перевозок и составлении расписаний.

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