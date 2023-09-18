Мороженое и мармелад из водорослей: крымские ученые разработали новую технологию производства продуктов

Микроводоросли добавляют в хлеб, сыр, кисломолочку, лимонады, мороженой и даже мармелад Фото: Евгения ГУСЕВА

Правильное питание и здоровый образ жизни уже становятся неотъемлемой частью жизни для многих. Это не просто тренировки и спорт, но и качественные продукты. Ученые Института биологии южных морей не так давно разработали технологию производства продуктов питания с добавлением микроводорослей из Черного, Азовского морей и соленых «розовых» озер.

КОНФЕТЫ И МОРОЖЕНОЕ

Чтобы продукты стали полезнее, их добавляют в хлеб, сыр, кисломолочку, лимонады, мороженое и даже в мармелад. Для сохранения вкуса во время приготовления используют уникальную установку. Она позволяет выделять полезные вещества из микроводорослей, моллюсков и рыб без вредных химических реагентов. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Андрей Боровков.

БЕЛКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В МЯСЕ

По словам ученых, деликатесы с добавлением водорослей содержат намного больше белка, чем в мясе. Они также способствуют более быстрому насыщению.

- Например, в обычном мясе около 50-60% белка, а в микроводорослях - от 25 до 70%, в сое белка всего лишь 35%. Когда мы едим микроводоросли, мы можем намного быстрее почувствовать насыщение. Соответственно, снизим риск переедания, - отмечает биотехнолог.

Идея создать богатую аминокислотами и витаминами еду появилась еще в 90-е годы прошлого века. Тогда сотрудники ИнБЮМа сразу задумались о пользе микроводорослей и начали изучать их свойства. Затем в тестовом режиме началось производство биологически активных добавок из них.

- Все началось с понимания того, какое богатство хранит природа Крыма, в частности микроводоросли, какую пользу они могут принести людям. У гидробионтов уникальный химический состав. Такого количества микроэлементов, витаминов, антиоксидантов, как в микроводорослях, тем более в морских микроводорослях, ни у кого больше нет на нашей планете.

НИКАКИХ ТАБЛЕТОК

Изначально ученые хотели выпускать микроводоросли в форме БАДов, но за десятилетия этот термин полностью дискредитировал себя. Андрей Боровков считает, что часто в красивых баночках выпускают пустышки, поэтому люди утратили доверие к сомнительной продукции. Поэтому ученые нашли другой способ оздоровления нации – добавили все самое полезное в продукты питания.

В рационе современного человека часто можно встретить много вредных жиров, холестерина и сахара, но мало полезных ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, клетчатки, растительных волокон и витаминов. Микроводоросли содержат все необходимые макро и микронутриенты, в которых так нуждается человеческий организм. Они также могут помочь при нехватке йода, цинка, магния и ферума. В состав продуктов входят пресноводные и морские водоросли из разных групп. Благодаря их разноцветному окрасу конфеты, мармелад и мороженое выглядят привлекательно даже для детей. И что самое главное – вкусно.

Разноцветный мармелад нравится и детям. Фото: Пресс-службы КФУ

УНИКАЛЬНЫЙ СЫР

Для создания продуктов из микроводорослей нужна специальная установка, которая позволяет извлекать ценные вещества без применения вредных химических растворителей. По словам Андрея Боровкова, их производят в США и Китае, но из-за санкций и высокой цены пользоваться ими в России сложно. Но, к счастью, в Тюмени нашлась компания, которая работает в смежной области.

- Они серийно выпускают автоклавы различной конструкции для нужд нефтегазовой промышленности. Оказалось, что это оборудование с небольшими изменениями может использоваться и для биологических целей. Их используют для эфирных масел и производства кофе. Такая система подошла и нам.

Сейчас в институте стараются привлечь инвестора, который мог бы внедрить разработанные учеными технологии в производство. А новыми технологиями уже заинтересовались сыровары, которые планируют изготавливать сыры с зелеными и красными водорослями и уникальным морским вкусом.

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