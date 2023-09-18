В Крыму предложили создать музей борьбы с нацизмом в квартире Зеленского

Музей может стать хорошим местом для воспитания патриотизма Фото: Александра Тимощенко

В квартире, которая раньше принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому в Ялте, могут обустроить музей борьбы с нацизмом. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Что касается квартиры Зеленского, сейчас она находится в работе. Однако считаю, что вокруг нее слишком много ажиотажа. Для него это очень незначительный актив, больше символический, чем реальный. Думаю, если мы сделаем в этой квартире музей борьбы с нацизмом, это тоже будет неплохим решением, - отметил он в своем telegram-канале.

По его словам, если квартиру превратить в музей нацизма, это может стать хорошим местом для воспитания патриотизма. Так можно будет показать, к чему приводит судьба «завравшегося авантюриста» и к чему он довел свою собственную страну. Константинов также добавил, что жить в квартире Зеленского вряд ли сможет нормальный человек, ведь это – «как купить квартиру Гитлера».

- Если кто-то и возьмет ее, то совершенно для других целей, чем для нормальной, мирной семейной жизни. Поэтому мы подумаем о создании музея, - добавил Константинов.

Глава Госсовета Крыма также напомнил, что квартира входит в число ста национализированных объектов, которые готовятся к процедуре приватизации. Часть национализированных объектов украинских олигархов уже продана.

Напомним, элитное жилье было куплено весной 2013 года, когда Крым находился в составе незалежной. По документам она принадлежит жене президента – Елене Зеленской. Площадь трехкомнатного пентхауса площадью почти 130 квадратных метров. Всего в двух сотнях метрах от гнездышка олигархов всемирно известный Ливадийский дворец. В этой летней резиденции последнего российского императора Николая II в 1945 году, когда еще шла Великая Отечественная война, Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль принимали основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами.

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