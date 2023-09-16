Квартиру Зеленского выставили на аукцион: в Крыму национализировали и продают имущество украинских олигархов

Жилой комплекс «Император», в котором находится квартира жены президента незалежной Владимира Зеленского. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму выставили на продажу ранее национализированное имущество олигархов Украины.

- На сегодняшний день в республике проведено 8 аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей, - сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Политик отметили, что речь идет об недвижимости – жилье и коммерческих помещениях.

В настоящее время на продажу выставлено еще четыре жилых помещения. Квартиры и дома принесут в бюджет регионе около 27 миллионов рублей.

- В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это - жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения, - рассказал Владимир Константинов.

Общая стоимость VIP-объектов порядка 800 миллионов рублей.

И это только начало – работа по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма продолжается.

.- Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях, - заявил политик.

Шикарная квартира супруги президента незалежной Владимира Зеленского расположена в жилом комплексе «Император».

Элитное жилье была приобретено весной 2013 года, когда Крым находился в составе незалежной. Губа у Елены Зеленской, надо сказать, не дура. Площадь трехкомнатного пентхауса площадью почти 130 квадратных метров. Всего в двух сотнях метрах от гнездышка олигархов всемирно известный Ливадийский дворец. В этой летней резиденции последнего российского императора Николая II в 1945 году, когда еще шла Великая Отечественная война, Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль принимали основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «квартирка» Зеленского в Крыму

Корреспондент «КП»-Крым» побывал в доме, в котором приобрела апартаменты супруга избранного президента Украины (подробнее)

«Два кольца охраны, а ночью сторожевые собаки»: Как обеспечивали безопасность 4 февраля 1945 года в Ялте на встрече «большой тройки»

Ливадийский дворец собрал лидеров антигитлеровской коалиции (подробнее)