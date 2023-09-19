Крымчанка жестоко расправилась с сожителем и закопала тело в своем дворе

Женщину могут посадить на 15 лет. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Черноморском районе Крыма 55-летнюю жительницу села Внуково обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 41-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в начале декабря. Между женщиной и ее сожителем возник конфликт. Обвиняемая схватила нож и ударила мужчину в спину. Впоследствии пострадавший скончался. Крымчанка же решила скрыть следы преступления. Для этого она закопала тело гражданского мужа во дворе.

В начале сентября к правоохранителям обратилась мать без вести пропавшего мужчины, живущая в другом регионе. Женщина рассказала, что ее сын долгое время не выходит на связь. К сожительнице мужчины приехали полицейские. Крымчанка заявила стражам порядка, что ее гражданский муж уехал на заработки.

Однако следователи выяснили, что жительница Черноморского района причастна к гибели своего сожителя. Женщине предъявили доказательства, и та призналась в том, что совершила преступление. Обвиняемая рассказала о том, как это произошло.

– В настоящее время следствием продолжается работа по закреплению доказательственной базы, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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