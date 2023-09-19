Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподоходах к мосту.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Всех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту запустили движение автобусов. Перевозки возобновили после восстановления пролетного строения моста.

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