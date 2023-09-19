Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

По состоянию на 10:00 в очереди перед мостом со стороны Керчи стоят 450 автомобилей. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после временной приостановки. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о временной приостановке движения автомобильного транспорта по мосту появилось в 09:49.

По состоянию на 10:00 в очереди перед мостом со стороны Керчи стоят 450 автомобилей, время ожидания около двух часов. Со стороны Краснодарского края в пробке находятся 120 машин.

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