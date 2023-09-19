«Золотые» яйца: что происходит с ценами на продукты в Крыму осенью 2023 года

Пока яйца дорожают, куриное мясо, напротив, медленно падает в цене Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму начали повышаться цены на некоторые товары. Так, стоимость килограмма курятины последнее время волнует людей наравне с подорожанием топлива. Стабилизировать обстановку стараются республиканские власти. Корреспондент «Комсомолки» узнал, станет ли куриное филе деликатесом, и почему яйца могут стать «золотыми».

НЕ ТОЛЬКО У НАС

Не только в Крыму куриное филе и тушки «подают заявки» на статус деликатеса, в остальных регионах РФ та же ситуация. Как сообщила на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательству в крымском парламенте врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян, виной всему, среди прочего, удорожание транспортных услуг, рост цен на топливо и энергоресурсы.

- А повышение курса рубля влечет за собой повышение цен на импортные ветеринарные препараты, - отметила врио главы Минпрома.

Но можно выдохнуть: мясо курицы станет доступнее. Собственно, уже в магазинах некоторых торговых сетей курица стала на 14% дешевле, правда, только в сравнении с данными прошлой недели.

СПАСЕТ КОНКУРЕНЦИЯ

Доминирующее положение на рынке куриного мяса в республике занимает одна-единственная компания. Поэтому для создания конкуренции и некоторого снижения стоимости мяса в Крым планируют доставить несколько сотен тонн курятины из Ростова-на-Дону и Московской области. Привезут собственным крымским грузовым транспортом по цене ниже рыночной на 25%.

- Согласно действующим контрактам, цена тушки куриной будет составлять 194 рубля за килограмм, а филе – 382 рубля за килограмм, - заявила Елена Элекчян.

НЕ ПРОСТЫЕ, А ЗОЛОТЫЕ

А вот куриные яйца у Минпрома вызывают опасения. На сегодняшний день производственных мощностей в республике недостаточно для удовлетворения спроса, поэтому есть потребность в поставках яиц первой категории с материка. Эти потребности предприятия торговли пока решают самостоятельно.

- На ярмарках в прошедшую субботу яйца категории С1 были, но, к сожалению, очень мало, - сказала врио министра промышленной политики.

Андрей Савчук, министр сельского хозяйства Крыма, подтвердил информацию коллеги и добавил, что, если бы регион обеспечивал яйцами только себя, то дефицита бы не наблюдалось. Но крымские фермеры помогают жителям новых регионов России, частично закрывая и их потребности.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук отметил, что предприятия стараются сдерживать цены благодаря субсидиям Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Даже малые предприятия сейчас благодаря государственным субсидиям вносят определенный вклад и стараются сдержать цену. Если взять всю логистику, то яйцо должно подорожать на 50-70%. Сегодня максимальный рост цены десятка составляет 34%, - поделился данными Андрей Савчук.

Для сдерживания роста цен на социально-значимые товары с торговыми сетями и отдельными магазинами крымские профильные министерства подписывают меморандумы взаимопонимания, по сути – договариваются с бизнесом о неповышении цен на отдельные категории товаров. На сегодняшний день уже подписаны республиканский и муниципальные меморандумы с 1001 субъектом системы оптовой и розничной торговли – это 1574 торговых объектов.

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