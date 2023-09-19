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Общество19 сентября 2023 11:50

Плоский, синий, сладкий: как выбрать настоящий ялтинский лук и отличить его от подделки

На прилавках Крыма скоро появится новый сорт лука «ялтинский плюс»
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Ялтинским луком торгуют на каждой сельхозярмарке

Ялтинским луком торгуют на каждой сельхозярмарке

Фото: Анна КИРИЕНКО

Ялтинский лук входит в пятерку гастрономических сувениров, которые туристы стремятся увезти с собой после отдыха в Крыму. Вино, рыба, персики и инжир тоже пользуются спросом, но синий и сладкий лук считается объектом особой охоты из-за того, что не подлежит идентификации по внешнему виду: не весь синий лук бывает сладким и не каждый сладкий - синим.

ИСТОРИЯ УМАЛЧИВАЕТ

Как именно появился сладкий лук в Крыму, до сих пор не известно. Официально в середине XIX века в Никитский ботанический сад на прививку к условиям полуостровного климата завезли семена лука с испанского острова Мадейра и Португалии. Тогда в подчинении Христана Стевена находилась огромная лаборатория по акклиматизации к условиям Крыма всего, что произрастает на побережье Средиземноморья. И все кипарисы, итальянские сосны-пинии, лианы, пальмы и кактусы нам достались в память о тех временах. Но не ялтинский лук.

Изначально он так не назывался, а носил имя «добрый». По крайней мере, об этом есть записи в Константинопольских ведомостях XII века: в поселении Ялита торгуют лесом и добрым луком. Позже об употреблении в пищу «доброго лука» упоминает в своих трудах ученый Петр Симон Паллас, который по поручению императрицы Екатерины II отправился исследовать южные окраины Российской империи. И по времени его отчеты опережают эмиграцию семян с Пиренеев.

- Скорее всего, такой лук завезли в Крым еще во времена Византийской империи, поскольку тогда все культуры, хорошо произраставшие на вулканических почвах, активно прививали в Крыму. И для лука с Пиренеев хорошо подошли отроги не рожденных вулканов Пиляки и Аю-Даг – территории нынешних сел Голубой залив и Запрудное, - рассказывает дипломированный экскурсовод Крыма Виктория Строганова.

Образец правильного лука

Образец правильного лука

Фото: Анна КИРИЕНКО

Лук не просто хорошо прижился – он стал источником дохода на тех землях, где ничего другого и вырастить нельзя. Представьте себе: тридцатисантиметровый слой гумуса, причем сильно минерализованного, на скальных отрогах, расположенных под углом 40-50 градусов к морю. Даже сейчас луковые грядки невозможно обработать трактором из-за наклонного расположения - только ручной труд и обязательная подвязка, чтобы синяя репка была обласкана солнцем и получала нужное количество влаги. Кстати, полив для выращивания ялтинского лука - обязательное условие. Иначе весь урожай уйдет в перья, которые никому не интересны.

МЕНЬШЕ ЧЕШУИ, БОЛЬШЕ САХАРА

Итак, чем же отличается ялтинский лук от всего остального? Во-первых, формой и цветом. Чтобы максимально впитать всю влагу, его корни уходят глубоко под землю, репка распластывается на поверхности земли, а корневая шейка втягивается внутрь. Минерализованный состав почвы дает фиолетовый цвет, а регулярный полив – сладость самого плода. Причем каждый знаток ялтинского лука вам скажет – у него должно быть 5-7 чешуек и не больше, и верхний слой самый плотный. Если репка «одета» в тонкий шелушащийся слой – это не ялтинский лук, а его степной собрат, выращенный из южнобережных семян, но не имеющий нужной сладости. Этим в последние годы занимаются фермеры Бахчисарайского района – выращивают псевдоялтинский лук на грядках и везут продавать на рынки Ялты и Алушты как аборигенный сорт. Подмена в этом случае лишь в том, что в Бахчисарайском районе нет высокоминерализованных почв, и даже посадка в золе от виноградной лозы не спасает будущие плоды от горчинки.

- Я советую всем, кто хочет выбрать действительно ялтинский лук, покупать одну головку и тут же ее дегустировать. У натурального лука не будет никакой горечи, и вы это сразу поймете, а разного рода «копии» хоть и будут похожи, но не достойны того, чтобы везти из Крыма в подарок друзьям или себе до следующего отпуска, - поделился с КП-Крым лайфхаком любитель ялтинского лука из Волгоградской области по имени Анатолий.

Лук из Запрудного считается образцом качества сладкого лука

Лук из Запрудного считается образцом качества сладкого лука

Фото: Анна КИРИЕНКО

До недавних пор считалось, что в Крыму выращивают не больше 100 тонн ялтинского лука в год. Это явно не сходится с тем количеством импровизированных площадок по его продаже вдоль главных курортных трасс и точек реализации на местных рынках. Чтобы отличить подделку от оригинала, на месте произрастания ялтинского лука в селе Запрудное ежегодно в сентябре проводили фестиваль сладкого лука «Луко-Морье». В этом году он был бы уже девятым, но поскольку туристический поток невелик, то и фестиваль проводить не стали. А жаль: для гостей всегда проводили луковую ярмарку и мастер-классы по приготовлению блюд из лука. Если кто не знает, то из сладких сортов получается отличное варенье с противопростудным и отхаркивающим эффектом.

ЛУКОВИЦА-ГИГАНТ

К следующему фестивалю крымские селекционеры подготовил сюрприз – новый сорт «ялтинский плюс» размером с кулак взрослого человека. НИИ сельского хозяйства Крыма занимается селекцией сладкого лука более 80 лет, подхватив исследовательскую деятельность Никитского ботсада. Но теперь рынок, а не императорский двор, диктует новые требования к луку.

- Меняются его окраска на более фиолетовую и увеличиваются сроки хранения, - поясняет заведующая отделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Юлия Костанчук. - В связи с тем, что лук этот сладкий, он долго не хранится – до 120 дней и не более. У него меньше сухих веществ, больше влаги, больше сахаров, поэтому он прорастает и теряет свои свойства.

На курортных трассах - главные точки по продаже инжира и ялтинского лука

На курортных трассах - главные точки по продаже инжира и ялтинского лука

Фото: Анна КИРИЕНКО

Поэтому селекционеры старались увеличить диаметр луковицы, чтобы она дольше сохраняла свойства. Для скрещивания были отобраны образцы с высоким содержанием полезных свойств, особенно селена - мощного антиоксиданта, которого в новом сорте - до 80 мг на 100 г продукта. Чтобы сохранить все полезные вещества, «ялтинский +» нарастил толщину сочных чешуй и верхнюю кожуру. Ученые считают, что такой сорт будет способен расти в степном Крыму и не уступать по микроэлементам и вкусовым свойствам луку, который растет на Южном берегу Крыма.

- Работа по улучшению ялтинского лука не останавливается, селекционный процесс не заканчивается созданием сорта, и дальнейшая работа включает в себя семеноводческую работу, чтобы наши сорта соответствовали всем параметрам, были стабильны и из года в год показывали заявленное качество продукции. Наш доктор сельскохозяйственных наук Виктор Илларионович Немтинов не останавливается, он уже прикипел к ялтинскому луку и выделил линию, которая более сладкая. В дальнейшем мы еще больше хотим закрепить этот параметр, который может вылиться в новый сорт, - считает Костанчук.

СПРАВКА КП

В 2020 году бренд «Ялтинский лук» вошел в десятку лучших «Вкусов России». Его, как крымский специалитет, вывели в бренд «Черноморская кухня» лучшие отечественные шеф-повара. Из ялтинского лука можно приготовить два десятка блюд – супы, пироги, горячее и десерты.

В Голубом заливе и Запрудном собирают по три урожая ялтинского лука в год, в селе Холмовка Бахчисарайского района – один и в сентябре.

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