Помогает даже теща: владелец автомастерской из Крыма собирает машины для бойцов СВО

Григорий Курочкин собирает "боевые" машины в собственной автомастерской Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Каждый житель нашей большой страны знает, как важна поддержка российских бойцов в зоне спецоперации. Волонтеры и просто неравнодушные люди регулярно собирают посылки из вещей, продуктов первой необходимости, лекарств и отправляют их на передовую. Не остался в стороне и крымский предприниматель Григорий Курочкин. После начала СВО житель небольшого поселка Гаспра, что недалеко от Ялты, решил помогать армии. Мужчина собирает и отправляет на передовую автомобили, оснащенные самым необходимым для защитников нашей Родины.

ПОДКЛЮЧИЛСЯ ВЕСЬ ПОСЕЛОК

Собирать «боевые» машины Григорий Курочкин взялся не случайно. Он владеет небольшой станцией технического обслуживания. Именно там крымчанин вместе с сотрудниками автомастерской и собрал первого железного коня для отправки в зону СВО.

Так выглядит "Нива", которую отправят на передовую Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Это была обычная «Нива». Машина хоть и заводилась, но уже давно была не на ходу. Но Григорий и не думал сдаваться.

- Привезли ее на СТО на эвакуаторе, и уже здесь перебрали двигатель, поменяли клапаны, подвеску, все расходники, резину. По сути, переделали полностью, - рассказал предприниматель.

Основная часть работ заняла у Григория и сотрудников автомастерской две недели. Вскоре о том, что мужчины готовят машину для отправки российским бойцам на передовую, узнали и остальные жители Гаспры. Равнодушных не осталось - помогали всем поселком.

- Задний бампер принесли, еще какие-то необходимые детали. А теща передала 10 тысяч рублей на запчасти! Честно, даже не ожидал, - поделился эмоциями Григорий Курочкин.

Запчасти собирают всем поселком Фото: Елена КОСТРЫКИНА

В ПЛАНАХ - ЕЩЕ ОДИН АВТОМОБИЛЬ

Как отмечает мужчина, любая помощь очень нужна. Ведь помимо ремонта необходимо еще и «боевое» оснащение - защита кузова усиленными бамперами, светомаскировка фар, покраска. Владелец автомастерской старается справляться собственными силами. В специализированных малярных центрах одна только покраска машины стоит порядка 60 тысяч рублей.

- Поэтому все делаем сами. Я своим ребятам на СТО предложил платить за время, что они тратят на ремонт, но все отказались. Работают бесплатно, ради благой цели, - рассказал Григорий.

Автомобили Григорий и его коллеги собирают самостоятельно Фото: Елена КОСТРЫКИНА

На СТО сейчас стоит еще один «каркас» - тоже «Нива», купленная у лесников. Ее готовят на заказ для крымских бойцов, которые служат на Запорожском направлении. Григорий Курочкин также планирует отправить на передовую специализированный УАЗик. Это универсальный автомобиль - как грузы перевозить, так и личный состав военнослужащих. Машина уже найдена, но хотят за нее много, да и цена не соответствует техническому состоянию. Пока идут переговоры.

- Очень хороши УАЗы. Они надежные и легко ремонтируются - как трактор в поле. Вот только сейчас редкие. Нашли организацию, у которой есть их несколько, и готовы даже списать на утилизацию, но пока решаем бюрократические вопросы, - заключил предприниматель.

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