«Получила два «да»: мама шестерых детей из Севастополя прошла кастинг реалити-шоу «Битва шефов»

Женщине удалось впечатлить Рената и Константина и она прошла в следующий этап. Фото: Личный архив героя публикации

На развлекательном телеканале «Пятница» продолжается самое вкусное реалити-шоу «Битва шефов» с «королем десертов» Ренатом Агзамовым и русским Гордоном Рамзи Константином Ивлевым. В шоу кулинары-любители и профи сражаются за титул лучшего шеф-повара страны, а победитель получает миллион рублей. Каждый участник мечтает стать лучшим и получить шанс изменить свою жизнь.

Ведущие строго оценивали каждого участника. Фото: Скриншот из видео

БОРЩ ПОКОРИЛ ВСЕХ

Среди конкурсанток оказалась и 47-летняя Мария Харкомица из Севастополя. На шоу она приехала прямиком из родного Крыма. Несмотря на строгость ведущих, женщине удалось впечатлить Рената и Константина, и она прошла в следующий этап. Как рассказала КП-Крым участница, на кастинг она принесла коронное блюдо - молдавский красный борщ с фасолью. Наваристой стряпней женщина из Севастополя сразу же завоевала симпатию у жюри.

- Атмосфера на съемках мне очень понравилась, меня приняли с открытой душой. Даже не ожидала, что на кастинге меня начнут хвалить. Но за борщ я сразу получила два «да». Ведущие были в восторге и от вкуса, и от подачи. Поэтому я осталась довольна, - говорит участница. – Это блюдо я решила выбрать из-за того, что сама родом из Молдавии. Там очень любят и ценят традиционный борщ. Еще я испекла молдавские пироги с капустой и картошкой.

ВСЕ БЛАГОДАРЯ СЕМЬЕ

Мария признается: готовить она научилась благодаря большой семье. На основной работе она выполняет обязанности диспетчера, а дома часто балует мужа и шестерых детей вкусной выпечкой, пирогами и тортами. Благодаря такой практике и смогла утереть нос даже самым опытным конкурсантам на передаче.

- Я часто смотрю эту программу и очень люблю готовить. Вот и подумала, почему бы не поехать и не попытать удачу. Профессионального опыта у меня нет, зато домашнюю вкусную еду приготовить могу так, что все пальчики оближут.

Впереди ее ждет решающий этап шоу, во время которого и определится достойный победитель. Если Мария пройдет кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Ивлев и Агзамов будут передавать участникам свое мастерство. В каждом раунде после приготовления блюд шефы будут избавляться от слабых кулинаров.

Новый сезон борьбы обещает быть напряженным. В финале каждого выпуска шефов ждут дополнительные испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска.

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