В Севастополе нанесли ракетный удар по штабу флота: осколок упал возле театра

Информация о пострадавших уточняется
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В пятницу, 22 сентября, в Севастополе нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев
– По штабу флота враги нанесли ракетный удар, – написал градоначальник.
Развожаев также отметил, что возле театра Луначарского упал осколок. Губернатор призвал людей, обнаруживших подобные элементы, не подходить к ним и звонить по номеру 112. На место происшествия выехали. Развожаев подчеркнул, что информация о пострадавших уточняется.
– Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео, – написал севастопольский губернатор.
Напомним, около 10:30 российские средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и управляемую ракету у западного побережья Крыма.
Как сообщалось ранее, в ночь на 22 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа вблизи юго-восточного побережья полуострова.
В ночь на 21 сентября система ПВО отразила массовую атаку дронов на полуостров. В Минобороны сообщили о девятнадцати уничтоженных беспилотниках.
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