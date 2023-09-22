Ночью у Крыма сбит украинский дрон

Российские средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа вблизи юго-восточного побережья Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 22 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона самолетного типа над Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

– Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, – говорится в сообщении.

В ночь на 21 сентября система ПВО отразила массовую атаку дронов на полуостров. В Минобороны сообщили о девятнадцати уничтоженных беспилотниках.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что публикация видео с беспилотниками будет расцениваться как работа на врага, поскольку эта информация может использоваться для корректировки ударов. Он призвал людей не обсуждать работу системы ПВО, пролеты ракет и БПЛА в интернете.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50