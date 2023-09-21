Ночью Крым атаковала стая беспилотников ВСУ: сбито 19 БПЛА

Средства ПВО уничтожили 19 вражеских БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 21 сентября российские средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом 19 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России.

– Уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, – говорится в сообщении.

Еще по одному вражескому дрону было уничтожено в Курской, Белгородской и Орловской областях.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале опроверг информацию о том, что в районе Севастополя уничтожено несколько вражеских беспилотников.

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков призвал жителей сохранять спокойствие во время работы средств противовоздушной обороны. – Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО – отойдите от окон. При обнаружении обломков БПЛА, сбитых ПВО или посаженных РЭБом – просим сообщать по телефонам специальных служб или горячих линий, – написал он.

Ранее Олег Крючков заявил, что в Крыму публикация видео с БПЛА будет расцениваться как работа на врага, поскольку эта информация может использоваться для корректировки ударов. Советник главы Крыма призвал людей не обсуждать работу ПВО, пролеты ракет и беспилотников в интернете.

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