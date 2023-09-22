Над Крымом сбили крылатые ракеты

Жителей призывают сохранять спокойствие Фото: Никита ПОЛЬКО

В пятницу, 22 сентября, в Крыму силы противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты, – отметил руководитель региона.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним в Бахчисарае силы ПВО за городом сбили ракеты. После падения обломков загорелась трава.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. Информация о пострадавших уточняется.