Над Крымом сбили крылатые ракеты

Жителей призывают сохранять спокойствие
Фото: Никита ПОЛЬКО
В пятницу, 22 сентября, в Крыму силы противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
– Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты, – отметил руководитель региона.
Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним в Бахчисарае силы ПВО за городом сбили ракеты. После падения обломков загорелась трава.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. Информация о пострадавших уточняется.