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Происшествия22 сентября 2023 11:35

Над Крымом сбили крылатые ракеты

Аксенов: в Крыму силы ПВО сбили крылатые ракеты
Алексей ЕЛАГИН
Жителей призывают сохранять спокойствие

Жителей призывают сохранять спокойствие

Фото: Никита ПОЛЬКО

В пятницу, 22 сентября, в Крыму силы противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты, – отметил руководитель региона.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним в Бахчисарае силы ПВО за городом сбили ракеты. После падения обломков загорелась трава.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. Информация о пострадавших уточняется.

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