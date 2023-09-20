«Турция понимает, что Украина готова к переговорам»: в Крыму назвали заявление Эрдогана сигналом Западу

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает: Эрдоган прекрасно понимает, что вопрос по Крыму давно решен. Фото: Ольга Ковитиди\Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что все попытки Украины «вернуть Крым» потерпят крах. Такое мнение выразила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сенатор Российской Федерации от РК Ольга Ковитиди.

Напомним, ранее турецкий лидер в интервью американскому телеканалу PBS исключил, что Украина добьется успеха в захвате Крыма.

- Эрдоган - мудрый политик. Он ничего не будет делать в ущерб себе, и прекрасно понимает, что Владимир Владимирович Путин - президент, который умеет держать слово. А вопрос по Крыму решен, - подчеркнула Ольга Ковитиди, - И Эрдоган понимает, что так оно и есть. И, разумеется, помнит все то добро, которое Россия сделала для него в период госпереворота в Турции. Россия умеет дружить, и Эрдоган это помнит.

По словам сенатора, первым сигналом Западу о том, что специальная военная операция Украиной фактически проиграна, и вопрос по Крыму и новым территориям закрыт, было назначение министром обороны Рустема Умерова - человека, который никогда даже не служил в армии и ничего не понимает в военном деле. А кураторы Украины - США - фактически дают сигнал миру о том, что «Незалежная» готова к переговорам.

- Насколько мы знаем, Умеров - это креатура Турции. И он был в свое время главным переговорщиком. И сегодня Турция не скрывает тот факт, что Украина так или иначе будет вести переговоры. Поэтому сегодня заявления Эрдогана никого не удивляет. Зеленский фактически проиграл, поэтому ему сейчас нужен визирь, который поможет ему договариваться с Россией, - заключила Ольга Ковитиди.

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