Комфортная пора: бархатный сезон в Крыму привлекает пенсионеров и поклонников экскурсий

В лидерах по заполняемости на середину сентября, конечно же, Большая Ялта Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Официальный пляжный сезон в Крыму уже несколько недель как завершился. Да, именно официальный – море еще теплое, и купаться и загорать можно вовсю. На смену курортному сезону пришел бархатный. Поменялся и контингент туристов, и активности для отдыха.

- Бархатный сезон в Крыму - одно из самых любимых и комфортных времен, когда сохраняются все возможности для пляжного отдыха, но погода более мягкая и комфортная, что благоприятно сказывается также на возможностях для прогулок, терренкуров, для занятий спортом, для гастрономических экскурсий, дегустаций, знакомства с крымскими специалитетами, - говорит Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым.

По его словам, сегодня разрабатываются и благоустраиваются длинные туристические тропы на востоке полуострова, которые в ближайшее время будут презентованы.

На Массандровском пляже Ялты еще есть отдыхающие Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

ОТДЫХ В ЗАГОРОДНЫХ РЕЗИДЕНЦИЯХ ДЛЯ КРЫМЧАН

Откровенно говоря, нынешний бархатный сезон ничем не отличается от прошлогоднего: логистика та же, осенью отдыхающие чаще едут в санатории, да и туристы в основном возрастные. Те, что с детьми, разъехались еще до 1 сентября. Впрочем, этой осенью некоторые поезда дальнего следования стали заходить чаще. Например, поезд из Адлера перевели на ежедневное расписание для удобства тех, кто планирует ехать на полуостров через Сочи, где работает аэропорт.

В лидерах по заполняемости на середину сентября, конечно же, Большая Ялта. Побережье от Алушты до Фороса традиционно забирает на себя большую часть гостей. Общая загрузка гостиниц сегодня подбирается к 50%. Об этом рассказали «Комсомолке» в Ассоциации малых отелей Крыма.

Погода радует. Днем воздух прогревается до +25 Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- На востоке Крыма заполняемость объектах размещения в пределах 25%. Меньше всего на западном побережье – 10-15%. Отдельно можно выделить центральные районы Крыма. Там загородные усадьбы и места, где в горах или в лесу можно арендовать жилье, и заполняемость доходит до 50%, - сообщила глава Ассоциации Наталья Стамбульникова. Она также добавила, что основные гости загородных усадеб или глемпингов – крымчане.

САНАТОРИИ НЕ ПУСТУЮТ

- Все санатории, пансионаты сохранили разнообразные программы лояльности, стоимость отдыха снижена по отношению к лету, достаточно мягкие маркетинговые программы дают существенные преимущества на осенне-зимний период, - рассказал «КП-Крым» министр курортов и турима Крыма Вадим Волченко.

Жители Крыма активно бронируют места в крымских санаториях. И здесь есть своя особенность: в нескольких здравницах города Саки и Ялты рассказали, что примерно половина желающих оздоровиться также жители Крыма, для которых есть дополнительные акции и специальные предпожения.

Но не крымчанами едиными. Лечение и оздоровление в крымских санаториях популярно и у гостей республики.

- Звонят и бронируют и люди из других регионов, это где-то половина всех броней, - говорят в санатории «Сакрополь».

Море осенью не всегда спокойное Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Из всех предварительных звонков 70% делают второй, контрольный с подтверждением брони, добавили в здравнице.

РАБОТАЕМ ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ!

На полуостров в бархатный сезон едут люди постарше. Об этом говорят в санаториях, и продавцы экскурсий на набережных.

- Что меня удивляет, так это много семейных пар. Покупают экскурсии, гуляют, наслаждаются отдыхом, - смеется продавец в Ялте. Говорит, что как минимум до середины октября еще можно работать.

И да, точки продаж экскурсий все еще работают, правда, уже не в том количестве, что летом. Покупатели есть, говорят добродушные тетушки с буклетами.

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