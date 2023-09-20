«Самый ласковый из всех»: сын знаменитого херсонского енота, вывезенного в Крым, стал звездой «Тайгана»

Енота Тимошу лично выкармливал Олег Зубков. Скриншот из видео/Tg-канала olegzubkov68

Детеныш знаменитого херсонского енота, которого Олег Зубков лично вывез в Крым из зоны спецоперации, стал любимцем «Тайгана». Как рассказали КП-Крым в пресс-службе парка, это уже второй приплод у «херсонца», и первый такой необычный енот в истории «Тайгана».

Тимоша, так назвали енотика, появился на свет месяц назад. Однако, у мамы не было молока, и выкармливать малыша взялся сам Олег Зубков. Сначала молоко из бутылочки, затем нежное куриное филе. Тимоха стал настоящим баловнем: он всегда на руках, Олег Зубков берет его с собой ко львам и в поездки, устраивает ему баньки, купая с мылом и шампунем. А все потому, что у енота необычный характер.

Банька для Тимоши. Фото: olegzubkov68

- У нас было много енотов, но такого ласкового еще не было. Он обнимается, целуется, он не отходит от человека, бежит рядом. Ему не нужен никто из соплеменников, только Олег Алексеевич, - рассказала КП-Крым пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Малыш полностью ручной. Его не прочь заполучить к себе в коллекцию другие зоопарки, но директору «Тайгана» он особенно дорог.

- Енотов много, а этот особенный, - резюмирует Олег Зубков в одном из видео.

Куриное филе - любимое лакомство наследника знаменитого херсонского енота. Фото: olegzubkov68

Напомним, отца Тимоши вывезли в Крым прошлой осенью во время эвакуации из Херсонской области. Это был тот самый енот, кадры с которым облетели все новостные ленты. Все потому, что зверек из херсонского зоопарка сильно сопротивлялся при вывозе. Украинская сторона даже обвинила в «краже енота» Олега Зубкова.

Спустя полгода сытой жизни в «Тайгане» херсонский енот дал первое потомство, а еще спустя несколько месяцев - второе.

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