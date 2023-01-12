«Оформили по полной»: знаменитый херсонский енот получил свой первый российский паспорт в Крыму

Сейчас Херсончик чувствует себя отлично. Фото: HersonEnot

Накануне всю страну облетела забавная новость о том, что знаменитый енот по кличке Херсон получил российский паспорт. Об этом стало известно из его telegram-канала.«Комсомолка» решила узнать, какие документы появились у звезды интернета и как живет сейчас пушистый символ освобожденного города.

Напомним, ранее из херсонского зоопарка вместе с другими животными эвакуировали енотов. Все отправились в белогорский парк львов «Тайган», но один из них решил остаться на передовой с десантниками и военными волонтерами. У зверька даже уже есть собственный телеграм-канал. За ним следят почти сто тысяч человек, а в своих историях он делится историями и новостями о десантниках. Их он ласково называет полосатыми друзьями.

Как рассказал КП-Крым один из администраторов telegram-канала, посвященного пушистому зверьку, 11 января волонтеры вместе с енотом приехали в Крым, чтобы купить квадрокоптеры и другие необходимые вещи для военных. В этот же день пушистик Херси получил свою первую прививку от бешенства. За это ему выдали ветеринарный паспорт.

Он очень активный. Фото: HersonEnot

- Мы решили оформить сразу два образца документа – паспорт РФ и международный на случай, если вдруг нужно будет куда-то поехать. Как показала практика, он у нас еще тот путешественник. Херсончик прошел все необходимые процедуры: таблетка для профилактики от паразитов, прививка от бешенства, которую нужно будет повторить через месяц, и обычная проверка здоровья. Оформили по полной, можно так сказать, - отметили волонтеры.

Маленькому еноту уже 10 месяцев. Фото: HersonEnot

Прививку маленькому Херси делали крымские врачи из республиканского центра ветеринарии. Было совсем не больно, зато теперь знаменитый зверек - полноправный енот с документами.

- После укола енотик чувствует себя отлично. Сначала был сонный и вялый, но буквально за несколько часов отошел. Уже снова активничает, шорох наводит и не дает нам спать, - признаются администраторы telegram-канала, посвященного еноту.

Военные называют его своим талисманом. Фото: HersonEnot

Хозяева животного признаются: часто Херси приносит им много хлопот. Он любит грызть провода, играть с вещами, нажимать на кнопки и открывать ящики. Пик активности у Херсончика обычно происходит ночью, поэтому за ним приходится следить и надежно закрывать все шкафчики.

- Мы уже привыкли к такому режиму, что нужно постоянно присматривать за ним, ругать за какие-то проделки, но зато с енотом не скучно. Всегда есть веселое занятие и хорошее настроение, - добавляет собеседник.

Сейчас волонтеры вместе с питомцем уже выехали за пределы полуострова. Они направляются в Херсонскую область, чтобы передать гуманитарную помощь и технику военным.

КСТАТИ

По словам администраторов telegram-канала, милый енот родился больше 10 месяцев назад – 24 февраля прошлого года – в день, когда началась специальная операция.

- Это наш талисман, который оберегает наших ребят и помогает военным одержать победу на поле боя. Мы его очень ценим, - заключают волонтеры.

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