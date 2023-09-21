Расправить «крылья сезона»: Крым рассчитывает на туристов из новых регионов и бойцов СВО

До конца сентября море остается теплым Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым принял с начал года около 4 миллионов туристов. Это на треть меньше, чем в прошлом году, что, в принципе, было прогнозируемо с учетом моратория на авиаперевозки и военной спецоперацией под боком. За статистическими данными скрывается главный вопрос: как отрасли пережить межсезонье без запаса прочности, который давала летняя кампания, и можно ли строить планы на будущее?

С МРОТ НЕ УМРЕТ

Заявки на государственную поддержку в размере 4 МРОТ на каждого работника, что составляет почти 65 тысяч рублей, уже подали больше 3 тысяч предприятий. Это не только отели, санатории, детские лагеря и туроператорские компании – без клиентов и заработков остались экскурсионные бюро, рестораны и автопредприятия, обслуживающие групповые перевозки. Взамен представители курортного бизнеса обязуются сохранить рабочие места и не отправлять сотрудников в отпуск за свой счет до следующего активного сезона, то есть до мая 2024 года. А это значит, что на каждый государственный рубль надо заработать еще один, чтобы дотянуть до майских праздников. А для этого нужна загрузка, которую в условиях моратория на авиасообщение в межсезонье добиться сложно.

Теплое время пляжного отдыха заканчивается Фото: Анна КИРИЕНКО

Весной крупные курортные комплексы Крыма работали в режиме четырех дней в неделю - с четверга по воскресенье, когда на уикенд приезжали крымчане и жители близлежащих Ростова и Краснодара. Цена на отдых позволяла отелям продержаться на плаву в ожидании летней загрузки. Но ее не случилось. Точнее, не случилось тех заработков, которые обычно позволяют окупить межсезонные траты и сделать финансовую подушку безопасности до следующего сезона.

- Думаю, что большинство объектов будут этот год закрывать с кассовыми разрывами. Не знаю, как на финансовой отчетности отразится, в каких размерах, с какими перспективами - это уже будет решение каждого предприятия. Но то, что мы видим по количеству объектов, это минусовый финансовый результат. Соответственно доходная часть ниже, чем расходная. И это серьезные проблемы, когда у объектов недобор выручки, - считает президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

ГОСПРОГРАММЫ ДЛЯ СВО

Что нужно предприятиям туристической отрасли, чтобы не закрыться и не оставить вместо себя брешь в бюджете? Получить максимальную поддержку от государства и гарантированную загрузку. Чем еще может помочь правительство, обсуждали на совещании с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и главы Крыма Сергея Аксенова. Минэко, как курирующее туристическую отрасль, не так давно представило ключевые направления развития до 2030 года, и по заявленным параметрам в ближайшие годы предстоит значительно увеличить предложения по отдыху. Для Крыма определена роль круглогодичного морского курорта со среднегодовой загрузкой в 52%. Пока это кажется отдаленной перспективой, но предтечей могут стать две государственные программы: по оздоровлению жителей новых регионов РФ и реабилитации военнослужащих после ранений в зоне СВО.

Отдых на фоне военной спецоперации смутил треть курортников Фото: Анна КИРИЕНКО

- Конечно, любая поддержка государства в части предоставления субсидий на социальные программы оздоровления даст выручку объектам и пойдет им на пользу. У нас уже был период 2014 года, когда значительные объемы соцстраховских денег были выделены для Крыма. И многие объекты участвовали в этих программах. Но тогда была ситуация проще с транспортной доступностью. Как будет сейчас решаться эта проблема, не совсем понятно. В любом случае, будет бюджет на оздоровление – будет выручка у объектов туротрасли, - резюмировал Пылов.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Если вспомнить историю развития курортов Крыма, наибольший расцвет они получали после военных конфликтов как территории, способные исцелять различные недуги и заживлять раны. В Крыму функционируют 32 специализированных санатория, которые могут одномоментно принять 18 тысяч пациентов. А в целом отрасль готова в межсезонье предоставить 58 тысяч мест для гостей, включая оздоровление детей и частные СПА-центры. Глава Крыма обещал после окончания курортного сезона внести в федеральный центр предложения по новым мерам поддержки.

- По ряду мер поддержки будем просить целевую программу, - пояснял Аксенов. - В первую очередь, это разработка программы загрузки круглогодичных средств размещения, в том числе жителями новых субъектов. Кроме того, предложено изучить возможность предоставления льгот по ряду налогов и сборов. Подход будет дифференцированным, в зависимости от конкретного крымского региона.

Загрузка отелей и санаториев в межсезонье позволит им наработать базу смежников и навыки ведения бизнеса в период с октября по май, а, заодно подтянет сопутствующую инфраструктуру, которая стандартно впадает в «зимнюю спячку». Конечно, летние кафе, прогулочные катера и экскурсионные маршруты в холодное время года не актуальны, но в Крыму достаточно объектов, способных накормить, обогреть и развлечь гостя в непогоду.

ПОТЕПЛЕНИЕ НА РУКУ

Любопытно, что даже климатические изменения идут на руку развитию именно морского курорта. Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев уверяет, что от глобального потепления Крым только выиграл.

Выбравшие Крым в этом году радовались свободным пляжам и чистому морю Фото: Анна КИРИЕНКО

- У нас сейчас происходит глобальное изменение климата, и Крым находится в очень выгодной позиции - у нас действительно буквально продлевается пляжная рекреация. Море хорошо прогревается за июль и август, и эта мощная «батарейка» продолжает подогревать крымский климат. Плюс вода, особенно у Южного берега Крыма, держится в пределах 24° очень долго, до начала октября. Естественно, Крым привлекает туристов солнцем и морем, и когда этот фактор продлевается, гостей становится больше, - отметил ученый. Он подчеркнул, что термин «бархатный сезон» появился именно в Крыму. Только изначально он относился не к осени, а к весне, когда первые прибывающие из северных столиц гости сбрасывали соболиные шубы и надевали бархатные кафтаны. И происходило это в мае, пока солнце еще не делало пребывание на курорте невыносимым из-за жары.

- В советское время термин мигрировал, и «бархатным сезоном» стали называть именно сентябрь-октябрь. Но термин пошел из Крыма, и поэтому если правильно выставить маркетинговую программу, то сезон в Крыму в связи с глобальным потеплением можно начинать в мае и заканчивать - в конце октября. Причем не резко, а более плавно выходить в период низкой загрузки, - считает Вахрушев.

Был бы спрос, а места найдутся Фото: Анна КИРИЕНКО

СОЧИ В ПРИМЕР

Привлекать туристов на морское побережье в межсезонье может научить соседний Краснодарский край. Загрузка выстроенных к Олимпиаде 2014 года отелей круглогодичная – подогреваемые открытые бассейны, парки аттракционов, спа-центры и медицинские услуги, экскурсионная программа и работающий общепит делают отдых в зимнем Сочи интересным даже для тех, кто не собирается кататься на лыжах. Плюс к этому очень низкие цены на авиаперелет и стандартные для северных субтропиков +15 зимой для жителей центральной России становятся желанной оттепелью. Однако кто-то должен взять на себя гарантии загрузки, и в нынешних условиях для Крыма это может сделать только государство.

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