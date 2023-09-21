Только для богатых? Крымчан напугали заоблачными ценами на курицу

Стоимость куриного мяса в Крыму остается на достаточно высоком уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успели крымчане «отойти» от повышения цен на яйца, как в социальных сетях начали распространяться новости о заоблачной стоимости куриного мяса. Так, один из местных пабликов разместил фото, способное довести до культурного шока любую домохозяйку. Цена килограмма курицы там не просто высокая. Она определенно космическая - 546 рублей за кило.

Корреспондент «Комсомолки» решил пройтись по магазинам Симферополя и разобраться, действительно ли мясо становится уделом богачей?

ВСЕ РАДИ ХАЙПА?

Жители полуострова по оформлению ценника сразу догадаются, что это за торговая сеть. Ее магазинов в Симферополе несколько. В один из них отправился корреспондент «КП», чтобы проверить, действительно ли куриные бедра потеряли ценовую доступность для большинства крымчан. Оказалось, что нет, не потеряли. Судя по всему, администраторы сообщества ради хайпа выложили, наверное, самый дорогой вид куриного мяса, который нашелся на прилавке - филе бедра - с наивным вопросом «Что происходит с ценами на курицу в Крыму?».

Такими ценами крымчан "напугал" местный паблик. Но все оказалось прозаичнее. Фото: "Черный список Крыма"\VK

Если говорить конкретно про филе бедра, то нашлось таковое гораздо дешевле в другой, одной из самых крупных торговых сетей полуострова: 473 р/кг.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ КУР

С ценами на курицу в Крыму пока еще все нормально. Да, есть уже такие «деликатесы», как филе бедра или обычное филе по 455 рублей за килограмм. Однако и более социальные «запчасти» курицы имеются в продаже в магазинах Симферополя.

Например, грудка с кожей уже почти на 100 рублей дешевле – 357 рублей за кило. В супермаркете через дорогу еще доступнее – 349 рублей, а по скидочной карте вообще 339. Кстати, филе бедра там не было. Наверное, разобрали с утра свеженькое. Крылья - по 279, а плечевая часть крыла уже набирает немного больше в стоимости: 303 рубля. Желудки – 185 рублей, а вот сердечки уже стоят как грудка с кожей с разницей в 5-10 рублей.

Ценники в магазинах различаются Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Да, куриное мясо подорожало, но это пока не так сильно бьет по кошелькам крымчан. Власти Крыма заявляют, что вот-вот цена должна упасть. А если не упадет, то заморозится, как тушка курицы. Кстати, о тушках – 235 рублей за килограмм.

А насчет стоимости филе бедра именно в этом магазине «КП-Крым» пояснили в пресс-службе Минторговли:

- Производители продукции сами определяют ее стоимость, исходя из размера затрат на производство, доставку, хранение и прочее.

Куриное мясо еще не стало деликатесом Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Опубликованное в крымском сообществе фото - не фейк, хотя ценники в разных магазинах одной сети могут разными. Но главное: не стоит паниковать и впадать в депрессию при виде стоимости филейной части бедра. Курятина все еще доступна и не заняла место рядом с черной икрой.

Ранее сообщалось, что в Крым ожидается поставка большой партии курятины с материка. - Согласно уже заключенным контрактам цена тушки куриной будет составлять 194 руб./кг., куриного филе 352 руб./кг, - на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательству в крымском парламенте сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян Врио главы Минпрома также добавила, что с торговыми сетями достигнута договоренность о неповышении цены на тушку куриную, но и при начале поставок - на филе куриное.

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