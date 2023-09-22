Бассейны с подогревом и теплый пол: в крымском зоопарке поселили бегемота из Израиля

Для бегемота Сони сотрудники зоопарка построили специальный вольер Фото: Александр КАТЕРУША

В Бахчисарайском парке миниатюр очередное пополнение! В этот раз впервые в Крыму в зоопарке появился бегемот. Правда, новый обитатель в этот раз взрослый. Как рассказал КП-Крым директор учреждения Виктор Жиленко, Морячка Соня приехала к ним прямиком из Израиля.

- Соня три года ждала на противоположном берегу, и когда было все готово к прибытию, мы смогли ее перевезти. От всей души благодарю крымские власти, что оказали содействие в транспортировке переправой в максимально возможные сжатые сроки. А трасса «Таврида» для Сони оказалась уже самым комфортным участком пути, ведь дорога ровная, и этот участок прошли достаточно быстро, - отметил Жиленко

ХОРОМЫ ДЛЯ БЕГЕМОТА

Забавную кличку израильскому бегемоту дали не просто так. Ее назвали Морячкой Соней за то, что она стала первым бегемотом, пересекшим Керченский пролив. На полуострове ее встретили не с пустыми руками. По словам директора парка, перед приездом животного в Бахчисарае построили настоящие хоромы. Специальный вольер для Сони составляет 400 квадратных метров. В нем есть теплые полы, два бассейна с подогревом и особая система вентиляции.

- Для транспортировки Сони мы построили специальный вольер весом более четырех тонн, сделали небольшой бассейн, чтобы у нее не уставали суставы.

В РАССВЕТЕ СИЛ

В парке миниатюр также отметили, что сейчас Соне 17 лет. Она, по меркам бегемотов, это еще молодое животное, но уже весит 1,5 тонны.

- Она только прибыла к нам, но уже стало понятно, что крымские арбузы, кабачки и тыквы пришлись ей по вкусу, - добавляет Жиленко.

По словам директора парка, бегемоты считаются самыми опасными животными на планете. Но у Сони добрый нрав, она уже пускает к себе сотрудников парка и считает их своими друзьями.

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