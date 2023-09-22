ВСУ пытались атаковать Крым двумя беспилотниками и управляемой ракетой

Российские средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 10:30 российские средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и управляемую ракету у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

– У западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа, – говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 22 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа вблизи юго-восточного побережья полуострова.

В ночь на 21 сентября система ПВО отразила массовую атаку дронов на полуостров. В Минобороны сообщили о девятнадцати уничтоженных беспилотниках.

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