Квартира в обмен на работу: как в Крыму решают жилищный вопрос врачей

Жилье должны получать врачи дефицитных специальностей Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести жилищные сертификаты для врачей. С таким предложением он обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Сертификаты на жилье, по мнению главы думской фракции «Новые люди», в первую очередь должны получать медики дефицитных специальностей.

Корреспондент «КП» узнал, как в Крыму квадратными метрами поддерживают специалистов, ежедневно спасающих жизни других.

- Жилищный сертификат может быть использован для приобретения или аренды жилья по более доступным ценам либо первоначального взноса на жилье и льготные условия кредитования, - говорится в предложении вице-спикера Владислава Даванкова.

Условием для получения сертификата должна быть обязательная работа в государственном учреждении сроком не менее пяти лет, а источником финансирования может стать пересмотр действующих программ льготных ипотек, действие которых заканчивается в 2024 году.

Врачи только «за». Эдгар Аракелян, врач-уролог республиканской больницы имени Семашко, считает, что жилищный сертификат может стимулировать больше молодых специалистов работать не просто в больницах, а конкретно в стационаре.

- Такая программа будет стимулировать для продвижения по службе и решать вопрос укомплектованности, так как в стационаре иногда врачей просто не хватает, - говорит специалист республиканской больницы.

Эдгар сам приехал работать в Крым из Башкирии и получил здесь жилье, правда служебное.

- Чтобы специалисты не уходили в частные клиники, их нужно мотивировать, тем более молодых и только начинающих. Так будет решаться их будущее, -считает врач.

Поддерживает коллегу и травматолог Кирилл Кузнецов из Бахчисарайской ЦРБ, но добавляет, что в таком вопросе важно минимизировать риск злоупотребления полномочиями при формировании условного списка тех, кому будет полагаться сертификат.

КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ КРЫМСКИХ ВРАЧЕЙ

По информации Минздрава Республики Крым, в регионе ведут работу по формированию фонда служебного жилья для врачей.

Медработникам с высшим медицинским образованием компенсируют арендную плата за съем жилья: до 20 тыс. рублей ежемесячно в населенных пунктах с населением до 50 тыс. и до 30 тыс. рублей ежемесячно в населенных пунктах с населением свыше 50 тыс. человек.

- В качестве дополнительных мер поддержки иногородние врачи получили право на возмещение расходов на наем жилого помещения в Крыму, или на возмещение расходов на оплату по ипотеке на жилье в регионе в размере возмещения расходов на наем жилого помещения. Соответствующие изменения в Закон Республики Крым вступили в силу в июне текущего года, - говорят в Министерстве здравоохранения республики.

К жилищной поддержке врачей в Крыму также можно отнести компенсационные выплаты по коммунальным платежам в сельской местности. Также с 2015 года в республике работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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