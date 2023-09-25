Строили, строили и достроили: когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации

Галерея имени Айвазовского закрыла свои двери для посетителей еще в начале весны 2021 года. Фото: Александра Тимощенко

Галерея Айвазовского - главная достопримечательностью Феодосии. В любой сезон крымский домик художника собирал толпы туристов из разных уголков страны. Чтобы посмотреть на гениальные морские пейзажи, курортники преодолевали тысячи километров.

Но в последнее время музей только расстраивал своим видом и состоянием внутри: облупленные стены, трещины на штукатурке и ветхий пол. Послушав возмущения посетителей, местные власти твердо решили: нужна реконструкция! Вокруг здания установили дополнительные заборы, убрали старую штукатурку и начали ремонт. Из-за работ почти три года назад галерею пришлось полностью закрыть для гостей. Открыть двери музея обещали еще в прошлом году, но что-то пошло не так…

ОСТАЛСЯ 1%

Как сообщили КП-Крым в администрации Феодосии, на данный момент готовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%. Открыть музей планируют к середине осени. Все зависит от того, как быстро рабочие повесят картины.

- Сейчас весь ремонт, наконец-то, завершен. Все реставрационные работы подошли к концу. Остается только занести и повесить картины, но это дело не очень быстрое, - отмечают в пресс-службе.

Раньше музей выглядел так. Фото: azovsky.ru

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Точных сроков в администрации пока не называют: боятся сглазить, ведь ранее открытие галереи уже переносили много раз. Это происходило из-за ряда нюансов, которые изначально не были предусмотрены проектантами. В их числе оказались и работы по закреплению картин, которые также требуют немало времени.

В администрации курорта также добавили, что во время реконструкции строителям даже пришлось провести работы по вентилированию фасада здания. Виной всему стали подпочвенные воды, которые не учли во время проектировки. Из-за влажности на участке образовалась плесень, которую пришлось экстренно убирать.

ОТКРЫТИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ

Галерея имени Айвазовского закрыла свои двери для посетителей еще в начале весны 2021 года. По словам представителей министерства культуры, еще прошлым летом процент готовности работ в музее составлял 90%. Открытие планировалось на конец прошлого августа, но сроки постоянно сдвигались. Ранее представитель подрядчика ООО «НСТ» Алексей Леденев сообщал КП-Крым, что за время реконструкции на объекте был полностью обновлен фасад, до камня очищена старая штукатурка, сделаны новые водостойкие карнизы и проведена дренажная система водоотведения. Стоимость работ по контракту составляла более 589,9 млн рублей.

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