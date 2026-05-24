Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 33 беспилотника

Цели поразили в период с 20.00 до 7.00 Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь на воскресенье, 24 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 33 беспилотника над Крымом и 11 регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в министерстве.

Как рассказали в оборонном ведомстве, это, в частности, произошло над Крымом. Количество пораженных целей не уточняется. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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