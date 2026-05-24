Обстоятельства аварии выясняются. Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В воскресенье, 24 мая, в Севастополе опрокинулась Mazda, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Трагедия произошла в 3.20. 27-летний молодой человек на большой скорости ехал за рулем иномарки по автодороге Орлиное – Родное – Колхозное. На левом закруглении дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого Mazda съехала с дороги и опрокинулась.

Смертельное ДТП в Севастополе 24 мая 2026 года

В результате ДТП погиб один человек. Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В полиции рассказали, что прав у водителя не было.

«Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная судебно-медицинская экспертиза», – добавили в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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