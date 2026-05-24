Шестеро школьников в больнице: Развожаев рассказал о состоянии пострадавших от обрушения балкона

Двух юношам окажут помощь в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на воскресенье, 24 мая, шестеро подростков, пострадавших от обрушения балкона в севастопольской школе, остаются в больнице. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В городской больнице №5 остаются на стационарном лечении шесть подростков, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13», – рассказал губернатор.

Парень и девушка находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще четверо школьников остаются в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывают необходимую помощь.

«Юноша, получивший наиболее тяжелые травмы, на лечении в Российской детской клинической больнице», – рассказал Развожаев.

Севастопольский губернатор добавил, что в это же медучреждение на лечение сейчас едет второй молодой человек. Пострадавшего везут на поезде. Его сопровождают мать и медик.

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