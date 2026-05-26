Очередная атака со стороны ВСУ: ПВО уничтожили 59 дронов в Крыму и пяти областях

Российские ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью в нескольких регионах России силы противовоздушной обороны предотвратили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Министерстве обороны.

По информации военного ведомства, с 20:00 25 мая до 07:00 26 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над Крымом и территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областей.

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