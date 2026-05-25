Уничтожено 173 БПЛА: за ночь системы ПВО сбили дроны в Крыму и еще 13 регионах страны

Силы ПВО в ночь на 25 мая сбили 173 украинских БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 25 мая подразделения противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты в Крыму и еще 13 регионах России, информирует Министерство обороны страны.

По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

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