Уходит май – шубу надевай? В Крыму станет холоднее на 10 градусов

Куртки в конце мая пригодятся Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

От прогноза погоды на ближайшие дни мурашки по коже. Арктический воздух настойчиво пробивается в Центральную Россию. В Москве в конце недели похолодает до +2 градусов! Насколько же понизится температура на Крымском полуострове?

До «ледникового периода», как оказалось, осталось всего пару дней.

- 26 и 27 мая - прекрасная сухая жаркая погода. Днем +23…28 градусов, - рассказала КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В четверг, 28 мая, переломный момент.

- Пройдут дожди, местами, конечно, сильные, с грозами; есть вероятность града. Температура воздуха снизится до +18…23.

Но это только цветочки, ягодки впереди: в пятницу 29, субботу 30 и воскресенье, 31 мая, столбик градусника днем покажет всего +14…19 градусов, ночью и вовсе опустится до +7 градусов.

- Арктическая воздушная масса, слава богу, до нас не дойдет, только полярная, поэтому не будет так холодно, как на европейской территории России.

Начало июня будет освежающим, да и вероятность дождей велика.

- Воздух постепенно будет прогреваться, и в конце недели - в четверг 4 и пятницу 5 июня термометры покажут +23…27 градусов.

Температура воды же радует стабильностью: у берегов Евпатории Черное море прогрелось до +20 градусов, в Севастополе и Ялте до +17, Азовское море до +19.

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