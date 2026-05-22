В начале июня ожидается уверенное приближение к комфортным +25...+28 градусам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Если май в этом году устроил настоящую проверку на прочность дождями и температурными качелями, то июнь, похоже, решил сжалиться. Синоптики обещают: море начнет прогреваться уже в первой декаде летнего месяца, а воздух порадует комфортной температурой без изнуряющего зноя. Но без сюрпризов все равно не обойдется…

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на июнь в Крыму 2026.

Погода на июнь 2026 года в Крыму

Так, ближайшая неделя, судя по всему, не устанет удивлять переменчивостью. Как рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, до конца мая по всему полуострову будут лить дожди, а столбики термометров днем будут колебаться от +20 до +25 градусов, ночи пока останутся прохладными – от +14 до +17. А вот в начале июня ожидается уверенное приближение к комфортным +25...+28 градусам. В отдельные дни воздух и вовсе прогреется до +30!

- Холодное лето мы не ждем, все будет стандартно, - говорит КП-Крым Любецкая. - В июне, июле и августе на полуострове ожидаются классические для региона атмосферные процессы.

Если верить долгосрочным прогнозам Яндекс.Погоды, средняя температура воздуха в Крыму в июне составит около +26 градусов. Это не та адская жара, от которой хочется спрятаться в тень, а идеальная погода для долгих прогулок и пляжного отдыха. Главное быть готовым к перепадам температур: периоды аномально жаркой погоды будут длиться по 5–7 дней, после чего на полуостров будут заходить холодные фронты. Так что резкие перепады температуры – это норма для этого лета.

Купальный сезон-2026 в Крыму

Температура воды в море уже начинает радовать. В некоторых районах она прогрелась до +18-19 градусов, а это, на секундочку, уже идеальные условия для того, чтобы открывать купальный сезон. При этом синоптики обещают: уже в первой декаде июня море у берегов Крыма прогреется до +22–23 градусов. Это означает, что пляжный сезон стартует практически без опозданий. Правда, с одной оговоркой: холодная весна все же задержала прогрев, так что у побережья еще могут встречаться зоны с более прохладной водой.

Средняя температура воды в море в начале июня варьируется от +15 до +17 градусов. Но есть и исключения. Например, в Евпатории, Керченском проливе и Азовском море – уже +19!

Но метеорологи успокаивают: традиционно тепло воды распределяется по полуострову неравномерно. Если хочется поскорее окунуться в море, заядлые купальщики советуют присмотреться к западному побережью: в Евпатории и на Тарханкуте вода прогревается быстрее за счет мелководья. К концу мая здесь уже +17–18 градусов. На Южном берегу (Ялта, Алушта, Гурзуф) море обычно на 1–2 градуса холоднее из-за глубины, но и там к середине июня будет комфортно. Тем, кто любит совсем парное молочко, стоит подождать второй половины июля и августа, когда температуры воды в море дойдет до отметки +25–27.

Для любителей пляжного отдыха без воды и просто тем, кто любит загорать и нежиться на солнышке с коктейлем, нужно учесть, что официально курортный сезон в Крыму открывается 1 июня. К этому времени все пляжи пройдут проверку, спасатели и кафе начнут работать.

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