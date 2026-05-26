«В четверг будет операция»: пострадавший во время обрушения балкона школьник продолжает лечение

Даниила отправили в столицу на лечение в прошлые выходные. Фото: Даниил Бевз/личный архив

После того, как в школе №13 поселка Кача рухнул балкон с выпускниками, прошла почти неделя. Сейчас некоторые пострадавшие все еще находятся в больницах, а врачи делают все, чтобы жизнь ребят вернулась в нормальное русло. Трагедия произошла в разгар последних звонков и выпускных экзаменов, которые в этом году пройдут явно без них.

ИДУТ НА ПОПРАВКУ

Как рассказал КП-Крым 17-летний Даниил Бевз, который, несмотря на травмы, помогал своим одноклассникам и вытаскивал их из-под завалов, некоторых ребят скоро выпишут из больниц, но они дальше будут проходить реабилитацию дома. К тому же, его и еще одного мальчика перевезли в Москву на лечение, в четверг его ждет операция.

Сам Даниил - молодой, но уже очень перспективный спортсмен. Фото: Даниил Бевз/личный архив

- Мне должны зафиксировать мечевидный отросток в груди, который был сломан из-за резкого падения. Сначала настроение у парня было оптимистичным – он вообще отказывался от госпитализации и даже строил планы на соревнования по армрестлингу 24 мая, но обстоятельства поменялись.

Одной из самых тяжелых пострадавших была 17-летняя Мария*. При падении она ударилась головой, потеряла сознание и была в тяжелом состоянии. Но есть хорошие новости. Как рассказал одноклассник, девочка уже пришла в себя после операции. Вместе с Даниилом они должны были танцевать прощальный вальс, но девушку ждут несколько месяцев реабилитации.

ОСВОБОДИЛИ ОТ ЕГЭ

- Экзамены начинаются уже на следующей неделе. Но я даже не уверен, что к этому времени вернусь домой. Пока никто не говорит, сколько я здесь буду. Жду, лечусь, хожу на процедуры, впереди еще операция. Надеюсь, все будет хорошо, - говорит КП-Крым Даниил.

По его словам, из-за ЧП пострадавшим школьникам разрешили не сдавать ЕГЭ, а поступать они будут по результатам аттестатов.

- Нам это лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал. Сначала лечение, потом поступление. Я буду подавать документы на программирование в наш местный университет.

Ранее глава города отмечал, что власти помогут школьникам поступить в вузы, которые они выбрали. Эта мера поддержки снимет огромный груз тревоги с плеч самих ребят и их родителей. Им можно сосредоточиться на реабилитации.

* - имя изменено.

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