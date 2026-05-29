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Происшествия29 мая 2026 13:15

Смертельное ДТП в Джанкойском районе: Toyota столкнулась с автобусом и грузовиком

Водитель Toyota погиб в ДТП с автобусом и КамАЗом в Джанкойском районе Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Еше один человек попал в больницу. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Еше один человек попал в больницу. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В пятницу, 29 мая, в Джанкойском районе Крыма столкнулись Toyota Hiace, автобус БАЗ и грузовик КамАЗ, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла около 12.30. Мужчина 1958 года рождения ехал за рулем иномарки по автодороге «Новороссия» со стороны Джанкоя. По неизвестным причинам Toyota выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, не являющийся рейсовым. За рулем находился водитель 1965 года рождения. От удара легковушку отбросило в попутный КамАЗ.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП погиб один человек. Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал мужчина, находившийся за рулем автобуса. Водителя увезли в больницу.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

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