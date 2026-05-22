Сергей Маврин. Фото: Сергей Маврин/Vk

Сергей Маврин не нуждается в представлении - гитарист-виртуоз, исполняющий хеви-метал, кумир нескольких поколений. От аккордов его гитары сжимаются сердца и тех, кому за 50, и тех, кому нет 20.

Экс-участник групп «Черный кофе», «Ария» и «Кипелов» даст на полуострове два концерта в Симферополе и Севастополе вместе со знаменитым рок-музыкантом Артуром Беркутом, который без малого десять лет выступал в «Арии».

ГИТАРЫ ХВАТИТ ОДНОЙ

Сергей Маврин и Артур Беркут. Фото: Сергей Маврин/Vk

- В программе сольные выступления: моя инструментальная программа и акустический сет Артура, - рассказал КП-Крым Сергей Маврин.

Музыканты и раньше иногда выступали вместе.

И вот благодаря жене и по совместительству менеджеру гитариста Анастасии единичные концерты превратились в совместный тур «Скитальцы».

- Мы же бродячие артисты, как бременские музыканты, всегда в пути.

Крымчане воочию увидят и услышат уникальный стиль гитариста - «мавринг»; его пассажи на грифе гитары сравнивают с игрой пианиста.

- От старого не отказываюсь: использую опыт разных лет, от классики до экспериментов, - признался музыкант.

А вот гитару на гастроли он взял одну, но зато какую! «Огненный Джексон» - настоящая гордость музыканта. Инструмент красно-оранжевого цвета, гриф выполнен из клена, а накладка - из черного дерева - это не просто гитара, а целая история.

- Универсальная. Можно сыграть что угодно. И внешне хороша. В мире создали всего две таких гитары: одна у меня, вторая затерялась где-то - уже и не найти. Раньше брал с собой две-три гитары, но теперь понял, что достаточно одной. Все остальные - шоу.

«МНЕ НУЖНА ГРИМЕРКА, В КОТОРОЙ БУДЕТ ЧИСТО»

Артисты спокойно переносят дорожные тяготы. Фото: Сергей Маврин/Vk

Как истинный бродячий артист, Маврин не требует много - в Крым они отправились на автобусе, решив, что это самый комфортный вариант для путешествия. На полуостров «Скитальцы» приехали впятером: техник Вячеслав, тур-менеджер Владислав, менеджер Анастасия и сами музыканты.

Да и райдер без гламурных изысков:

- Основные требования касаются технических вопросов - самое важное - это звук. Бытовой райдер: мне нужна гримерка, в которой будет чисто.

Знаменитые музыканты путешествуют без гламурных исков. Фото: Сергей Маврин/Vk

Тем временем фото с гастролей в Пятигорске, где музыканты отдыхают в номере с двухъярусными кроватями, вызвало бурю эмоций у поклонников:

«Вот это условия у наших рок-звезд, как в пионерлагере!»; «По шконкам (тюремная койка, - от ред.). Вместо гримерки на зоне - концерт».

Рок-музыкант не первый раз в Крыму, ему по душе полуостров, но проведать любимые места не получится.

- В Евпатории я еще в семидесятых отдыхал со школьным другом - детские воспоминания ничего не перебьет. По душе и Новый Херсонес в Севастополе. К сожалению, очень жесткий график, нет времени на достопримечательности. Отыграем и уедем.

Два выступления на полуострове, а 24 мая «Скиталец» уже будет в Новороссийске.

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