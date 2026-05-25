Александр Юрьев. Фото: Юрьев день || Александр Юрьев/MAКС

Курортная Евпатория осталась без руководителя. Александр Юрьев ровно два года был главой администрации - пришел в мае 2024 и ушел в мае 2026.

50-летний чиновник решил поставить точку, а вернее, взять тайм-аут - перевести дыхание.

ЗАБОЛЕЛ, НО НЕ СЛОМАЛСЯ

Глава Крыма встретился с мэром Евпатории. Фото: Аксёнов Z 82/MAКС

- Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту, - сообщил причину ухода подчиненного глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель региона сказал спасибо за работу, подчеркнув, что он остается в команде. Теплые слова из уст начальника, нужно отметить, не все ушедшие мэры слышат. Заявление об увольнении по собственному желанию мэра Керчи Олега Каторгина он, к примеру, подписал без сожаления, мол, туда ему и дорога - «Наш приоритет - повышение эффективности системы управления».

Александр Юрьев стал много времени проводить с семьей. Фото: Юрьев день || Александр Юрьев/MAКС

Руководитель Евпатории после официального заявления стал активно постить семейные фото, как с женой и 13-летним сыном Прохором отдыхают в Ялте. И сделал довольно откровенное признание, решив покончить с различными домыслами и сплетнями вокруг его ухода:

- Мое здоровье не в лучшем состоянии сейчас… Минус тридцать килограммов. Спокойствие, лечение и диета - вот что мне сейчас действительно необходимо.

И оптимистично добавил, что планирует восстановиться за пару месяцев и вернуться «на просторы крымской политики, может, уже в другом качестве».

НАБЕРЕЖНАЯ ЕЩЕ НЕ ГОТОВА

Два года - не очень большой срок, чтобы человек сумел показать выдающиеся результаты на руководящем посту. Вот и Александр Юрьев не довел до ума довольно масштабный проект: еще не закончены работы на набережной имени Горького. Успеют ли до начала курортного сезона - непонятно.

Кот-путешественник. Фото: Александр Юрьев/Tg

Город же при нем действительно стал краше: вот и фигурки котиков - туристов и рыболовов украсили городские улицы и парки.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Александр Юрьев два года руководил Евпаторией. Фото: Юрьев день || Александр Юрьев/MAКС

Александр Юрьев стал шестым мэром Евпатории за последние 12 лет.

До него пару месяцев рулил врио Иван Просоедов, которому передала бразды правления Елена Демидова. Педагог продержалась чуть больше года: с декабря 2022 по февраль 2024.

Ее предшественник, врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов, командовал «парадом» с 30 апреля по декабрь 2022, то есть меньше года.

Неплохую живучесть, свыше двух лет, с октября 2019 по февраль 2022, показал Роман Тихончук.

Но ему далеко до Андрея Филонова, мэра-долгожителя, рекорд которого свыше четырех лет - с сентября 2014 по апрель 2019. Правда, завершение карьеры рекордсмена было эпическим - он оказался на скамье подсудимых.

Судимый мэр был приемником и.о. главы администрации Евпатории Марины Ведмецкой, показавшей очень скромный результат - с июня по сентябрь 2014.

В среднем мэры Евпатории удерживаются в кресле меньше двух лет.

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