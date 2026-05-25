Курортная Евпатория осталась без руководителя. Александр Юрьев ровно два года был главой администрации - пришел в мае 2024 и ушел в мае 2026.
50-летний чиновник решил поставить точку, а вернее, взять тайм-аут - перевести дыхание.
ЗАБОЛЕЛ, НО НЕ СЛОМАЛСЯ
- Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту, - сообщил причину ухода подчиненного глава Крыма Сергей Аксенов.
Руководитель региона сказал спасибо за работу, подчеркнув, что он остается в команде. Теплые слова из уст начальника, нужно отметить, не все ушедшие мэры слышат. Заявление об увольнении по собственному желанию мэра Керчи Олега Каторгина он, к примеру, подписал без сожаления, мол, туда ему и дорога - «Наш приоритет - повышение эффективности системы управления».
Руководитель Евпатории после официального заявления стал активно постить семейные фото, как с женой и 13-летним сыном Прохором отдыхают в Ялте. И сделал довольно откровенное признание, решив покончить с различными домыслами и сплетнями вокруг его ухода:
- Мое здоровье не в лучшем состоянии сейчас… Минус тридцать килограммов. Спокойствие, лечение и диета - вот что мне сейчас действительно необходимо.
И оптимистично добавил, что планирует восстановиться за пару месяцев и вернуться «на просторы крымской политики, может, уже в другом качестве».
НАБЕРЕЖНАЯ ЕЩЕ НЕ ГОТОВА
Два года - не очень большой срок, чтобы человек сумел показать выдающиеся результаты на руководящем посту. Вот и Александр Юрьев не довел до ума довольно масштабный проект: еще не закончены работы на набережной имени Горького. Успеют ли до начала курортного сезона - непонятно.
Город же при нем действительно стал краше: вот и фигурки котиков - туристов и рыболовов украсили городские улицы и парки.
СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ
Александр Юрьев стал шестым мэром Евпатории за последние 12 лет.
До него пару месяцев рулил врио Иван Просоедов, которому передала бразды правления Елена Демидова. Педагог продержалась чуть больше года: с декабря 2022 по февраль 2024.
Ее предшественник, врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов, командовал «парадом» с 30 апреля по декабрь 2022, то есть меньше года.
Неплохую живучесть, свыше двух лет, с октября 2019 по февраль 2022, показал Роман Тихончук.
Но ему далеко до Андрея Филонова, мэра-долгожителя, рекорд которого свыше четырех лет - с сентября 2014 по апрель 2019. Правда, завершение карьеры рекордсмена было эпическим - он оказался на скамье подсудимых.
Судимый мэр был приемником и.о. главы администрации Евпатории Марины Ведмецкой, показавшей очень скромный результат - с июня по сентябрь 2014.
В среднем мэры Евпатории удерживаются в кресле меньше двух лет.
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