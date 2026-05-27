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Что происходит27 мая 2026 5:25

Отражена массированная атака: над Крымом, акваториями морей и другими регионами сбили 140 беспилотников ВСУ

Над Крымом и еще семью регионами страны сбили 140 БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Средства ПВО отражали атаку с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая

Средства ПВО отражали атаку с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 27 мая российские военные сбили 140 украинских беспилотников. Это произошло над территориями восьми регионов, включая Крым, как сообщило Министерство обороны России утром того же дня.

Из сообщения военного ведомства следует, что украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в течение прошедшей ночи в период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая. Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские БПЛА над Крымом, территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

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