Повреждены несколько зданий и жилые дома: над Севастополем сбили ракеты Storm Shadow и более 20 БПЛА

Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Военные и мобильные огневые подразделения всю минувшую ночь отражали комбинированную атаку в Севастополе. Вооруженные силы Украины атаковали город с использованием различных воздушных средств, включая, по предварительным данным, ракеты Storm Shadow.

Как сообщил глава города Михаил Развожаев, во время отражения атаки над городом было сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. По предварительным данным, жертв среди населения нет. Однако повреждения получили здания.

Спасательная служба Севастополя сообщила, что на Ластовой площади ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Огонь охватил крышу. Взрывной волной в соседних домах выбило окна и балконы. Также на Ластовой поврежден фасад и остекление 8-этажного жилого дома.

По предварительным данным, на улице Гоголя ракета попала в неэксплуатируемое административное здание. Взрывная волна повредила окна в соседних домах.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — подчеркнул Развожаев.

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