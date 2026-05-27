Комбинированную атаку ВСУ на Севастополь отражали всю ночь 27 мая. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, город атаковали и беспилотниками, и предварительно, ракетами Storm Shadow. Воздушная тревога в городе-герое была объявлена после 23.00 26 мая, а отбой был только в 6 утра 27-го. Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Севастополь 27 мая 2026 года.
Видео: Михаил Развожаев/ канал в Максе
- Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, - заявил губернатор.
По данным губернатора, на улице Гоголя 2 человека пострадали. Женщина травмировала глаз, а у пожилого мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма.
По информации от Спасательной службы города, на улице Ластовой пострадало здание Южного управления Центрального банка. Туда попала ракета и горит крыша. В здании на момент атаки находилось 4 человека. Они не пострадали, потому что окна обклеены бронепленкой.
- Очевидно, что целью атаки была дестабилизация финансовой системы города. Очевидно и то, что ничего не вышло - вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме, - сообщил Михаил Развожаев.
А в соседнем доме на улице Ластовая площадь, 7 более серьезные повреждения. Пострадал фасад, окна и балконы. Фасад и окна приведет в порядок управляющая компания. Жильцы, чьи квартиры повреждены, должны обратиться в муниципальные комиссии. Телефоны опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.
Еще одна ракета, по предварительной версии, повредила административное здание в районе улицы Гоголя. Но оно давно пустовало. А в соседних жилых домах повреждены окна от ударной волны.
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