Белобочкам нужна помощь. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

История дельфина Споти, которого зоозащитники 18 дней лечили, кормили и опекали, стоя по пояс в морской воде, еще совсем свежа. Самец белобочки набрался сил и, не попрощавшись со своими спасителями, лишь игриво вильнув хвостом, уплыл в открытое море.

Но свято место пусто не бывает. В этот раз команда центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» вырывает из костлявых рук старухи с косой целую семью китообразных - маму и детеныша.

Няньки для дельфина: в Севастополе спасают белобочку Споти

Белобочек, которые едва не выбросились на берег Казачьей бухты, увидели случайные прохожие. Они смекнули, что млекопитающие попали в беду, и позвонили в «Безмятежное Море».

Краснокнижных обитателей морских глубин тут же взяли под опеку. «Больница» для дельфинов еще только строится, поэтому спасение бедолаг проходит там, где их нашли – полевой лагерь развернулся на берегу Казачки.

Дельфинов ни на минуту нельзя оставлять без присмотра Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Алгоритм действий, как и в случае со Споти: диагностика, лечение, кормление и круглосуточное дежурство. Кто-то обязательно должен быть рядом с белобочками. Необходимо и днем, и ночью контролировать их состояние, смотреть, чтобы они не задохнулись. Сотрудники центра - обыкновенные люди и не в состоянии работать по 24 часа в сутки. Им нужна подмога.

- Ищем волонтеров для дежурства с двумя дельфинами, выбросившимися на берег и проходящими реабилитацию! Больная самка белобочки с детенышем нуждаются в постоянном присмотре, - сообщили КП-Крым в «Безмятежном Море».

Добровольные помощники должны следить, чтобы животные не заваливались набок, подмечать все изменения в их поведении и передавать информацию специалистам.

Все, кто хочет помочь, могут обратиться к куратору Елене по телефону: +7 (978) 505-26-04, или на горячую линию Безмятежного Моря»: +7 (978) 032-68-52.

Кстати, у дельфинов развиты материнские чувства. Они переживают за детенышей.

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