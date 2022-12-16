Дельфин-мама не поверила в гибель своего детеныша: ученые рассказали о горюющей азовке у берегов Крыма

Дельфины. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские исследователи считают, что дельфины могут горевать по погибшим малышам.

Азовка не могла поверить в гибель своего детеныша. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Нам сообщили о теле детеныша азовки, дрейфующем неподалеку от берега. Необычным было то, что его неотступно сопровождала живая взрослая азовка, которая не уплывала от мертвого даже тогда, когда в воду зашли люди, - рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Взрослый дельфин внешне был совершено здоров – упитанный, дыхание в норме, все движения адекватны.

Погибший же детеныш, как показало вскрытие, погиб от тяжкой болезни. Но в его желудке было молоко, поэтому скорее всего азовка, которая не хотела покидать уже мертвого малыша, была его мамой.

Любят своих малышей и афалины – в 2019 году ученые засняли, как в Черном море мама-дельфин выталкивает тело своего детеныша на поверхность.

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